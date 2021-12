Los Angeles (AFP). Los Angeles: Lassana Bathily, héros de l'Hyper Cacher de Paris, honoré par le Centre Simon-Wiesenthal

Lassana Bathily, né au Mali et naturalisé français après avoir sauvé des otages du jihadiste Amédy Coulibaly lors de la prise d'otages du supermarché Hyper Cacher, a reçu mardi la médaille du courage du Centre Simon-Wiesenthal à Los Angeles, aux Etats-Unis. Lors du gala annuel de levée de fonds du Centre, dont la mission est de préserver la mémoire de l'Holocauste et de lutter contre le racisme, Lassana Bathily, 24 ans, a déclaré que "ce que j'ai fait c'est tout naturellement". "Je ne me suis pas demandé si c'était des chrétiens ou des juifs" qu'il a aidés à se cacher d'Amédy Coulibaly au sous-sol du supermarché pendant la prise d'otages, "pour moi, c'était juste des clients et des otages en danger. Je regrette juste de ne pas tous les avoir sauvés", a-t-il ajouté, soulignant que c'était son premier voyage aux Etats-Unis. "Si je le ferais encore? Oui, bien sûr, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'espère élever ma famille", a poursuivi le jeune homme, dont l'intervention sur scène a été saluée par une ovation debout devant un parterre de donateurs et des célébrités comme l'acteur Christoph Waltz. "C'est hyper plaisant, c'est émouvant pour moi de recevoir ce prix", a dit M. Bathaly à l'AFP après la cérémonie. Interrogé sur le symbole qu'il représente, il a de nouveau rejeté cette idée, soulignant que l'important était "d'être soi-même" et que sa vie n'avait pas changé depuis qu'il était devenu un héros aux yeux de la France et du monde entier. Pour lui, la lutte contre le terrorisme passe avant tout par "l'éducation des enfants". Il a aussi expliqué qu'il avait à présent le proj "créer une association" pour son village au Mali "et un autre projet en France pour aider les enfants d'immigrés". Cette soirée présidée notamment par Jeffrey Katzenberg, le fondateur du studio d'animation Dreamworks, a aussi honoré le producteur de cinéma Harvey Weinstein, ainsi que Kevin Vickers, ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada qui avait abattu en octobre 2014 l'assaillant de la Chambre des Communes, ce dernier recevant également une médaille du courage. Lassana Bathily, musulman pratiquant, travaillait au sous-sol du supermarché casher lors de la prise d'otages d'Amédy Coulibaly, le 9 janvier à Paris, qui a coûté la vie à quatre juifs. Entendant les coups de feu tirés par Coulibaly, le jeune homme avait ouvert la porte de la chambre froide aux otages qui descendaient au sous-sol et débranché le système de réfrigération avant de s'enfuir par le monte-charge. Il a ensuite guidé les policiers cernant les lieux et ainsi contribué au succès de leur assaut final.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire