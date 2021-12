Equeurdreville : les scores FN et UMP inversés dans un bureau !

"En 40 ans de vie politique je n'ai jamais vu ça" indique ce soir Bernard Cauvin, le maire PS d'Equeurdreville-Hainneville. Lors d'un recomptage des voix à la sous-préfecture, une erreur a été détectée : ce n'est pas le Front National mais l'UMP qui aurait dû être qualifié au second tour, sur ce canton.

Tout s'est passé dimanche soir, dans le bureau n°1 du canton. Les scores du FN et de l'UMP, très serrés, avaient été correctement comptabilisés. Mais ils ont été inversés au moment de la transcription des résultats. Une erreur fatale puisqu'au final, la qualification de l'UMP est manquée à 10 voix près !

Un peu de mathématiques...



1) Avec l'erreur de transcription, dans ce bureau, le FN a obtenu 89 voix, le Cercle du Cotentin (UMP) en comptabilise 65, il y a donc 24 voix d'écart.

2) Toujours avec l'erreur, le Front National se qualifie avec 1241 voix, aux dépens de l'UMP qui obtient 1203 voix.

3) Or, si l'on ajoute les 24 voix dues à l'UMP, la droite obtient 1227 voix au total. Sans les 24 voix mal retranscrites, l'extrême droite obtient 1217 voix. Soit 10 voix de moins ! C'est donc le binôme du Cercle du Cotentin qui devait être qualifié au second tour, et non le binôme frontiste.

Bernard Cauvin, maire d'Equeurdreville, explique le mécanisme :

Du côté du Cercle du Cotentin, on dénonce de "très graves dysfonctionnements qui privent les électeurs et les électrices de canton d'un second tour démocratique". Le mouvement en appelle à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et demande aux électeurs de "boycotter le deuxième tour" de cette "élection parodique".

Pour le parti frontiste, "tout est bon pour éliminer le Front National", "au lieu de parler sur Twitter de «démocratie bafouée», Monsieur Margueritte aurait mieux fait d’appeler à battre le PS" estime-t-il. Le Front National précise qu'il n'a pas participé au dépouillement à Equeurdreville.

Duel PS/FN maintenu

Selon le code électoral, impossible de modifier les gagnants du premier tour. L'élection de dimanche aura bien lieu entre le Parti Socialiste et le Front National, des recours pourront être déposés après le scrutin. En cas d'annulation du scrutin, de nouvelles élections partielles seraient organisées dans les trois mois. Retrouvez ci-dessous le communiqué de la Préfecture de la Manche :

[pdf1]