2ème tour dans l'Orne : 49 binômes candidats sur 19 cantons

Les binômes de candidats qui ont fait plus de 12,5% des voix au soir du 1er tour, dimanche dernier, sont bien tous candidats ; sauf, comme nous l'avions déjà annoncé : le binôme DVD Gérondeau/Moulin, sur le canton de Bretoncelles, qui est arrivé en 3ème position, et qui s'est retiré pour assurer l'élection de l'autre binôme DVD, et faire échec au Front National.

Les candidats du FN, eux, sont présents sur 16 cantons ornais. Le parti espère une victoire sur au moins quatre d'entre eux : Argentan 2, Tourouvre, Rai et L'Aigle.

Dans l'Orne, dimanche prochain, pour le second tour de ces élections départementales, nous avons donc 49 binômes, candidats sur 19 cantons. Avec :

4 duels : droite / FN

1 duel : gauche / FN

et 3 duels : droite / gauche.

Et des triangulaires : six entre droite/ gauche/ et FN, et cinq entre droite/ droite/ et Front National.