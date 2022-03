Le stade Venoix de Caen revit pour le rugby

Crédits photo: Fédération française de Rugby

Dans son souci d'amener le ballon ovale sur des territoires habituellement peu concernés, la Fédération française de rugby avait sollicité le Comité de Normandie pour recevoir ses jeunes protégés.

Le Stade Caennais s'est porté seul candidat à l'organisation et Venoix était le plus adapté pour héberger la rencontre. Utilisé seulement par l'équipe réserve du Stade Malherbe depuis 1993 et l'inauguration du stade d'Ornano, il s'apprête à vibrer de nouveau.

« A ce jour (mardi), 6 000 personnes ont leur billet pour le match et on ne sera pas loin de la capacité maximale de 7 750 places, indique le vice-président du Stade Caennais Dominique Barthélémy. Cet engouement dépasse nos prévisions. »

Arrivés à Caen mardi 1er février, les jeunes français, tous issus des plus gros clubs du pays et, pour certains, habitués à jouer parmi l'élite nationale ou européenne, auront à coeur d'entamer la compétition par une victoire.

Histoire d'oublier la décevante quatrième place finale obtenue l'année dernière.