Musique à  Saint-Lô : Archimède en concert au Normandy

Deux ans d'absence et Archimède est enfin de retour. Après "Trafalgar", le groupe français revient sur scène pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie". Après avoir préparé leur tournée en résidence au Normandy en septembre 2014, le duo originaire de Laval revient sur la scène de musiques actuelles saint-loise pour un concert électrique. Les interprètes à succès des morceaux phares "L'été revient" ou encore "Le bonheur" ont travaillé en collaboration avec Johnny Hallyday sur ce nouvel opus. On y retrouve un brit-pop tendance Oasis avec des textes en français pas très éloignés d'un Renaud et d'un Jacques Dutronc.

Retrouvez Archimède, en concert ce samedi 28 mars au Normandy à Saint-Lô. Tarifs : Abonnés : 14,00 € Location : 18,00 € Sur place : 22,00 €

Ecoutez Nicolas, membre d'Archimède, au micro Tendance Ouest