Indochine, le DVD live au Stade de France !

Le groupe Indochine sera honoré lors des prochaines Victoire de la musique, Nicolas Sirkis va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Indochine est toujours numéro 1 des ventes de DVD en France avec plus de 60 000 DVD vendus !

Sur ce DVD disponible également en édition collector "Metal Box" vous retrouverez l’intégralité du concert (2h30) au Stade de France, le Making Off de la tournée, les préparatifs, la scène, le public, un documentaire exceptionnel de 52 minutes sur le Meteor Tour et de nombreux bonus inédits & cachés



De l’hélicoptère à la caméra épaule ‘on stage’, on assiste au concert encore mieux que si on y avait été.

Des moyens techniques hors normes mis en ½uvre pour un rendu exceptionnel !