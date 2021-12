Un an après, Les braqueurs et kidnappeurs de l'Eure mis en examen

En janvier 2014, une bijouterie de Gisors, dans l'Eure, est victime d'un braquage à la kalachnikov et aux armes de poing. Les escrocs emportent avec eux 177 000 € de bijoux. Au mois d'avril, les malfaiteurs recommencent et séquestrent le couple de bijoutiers de la seconde bijouterie de la ville, les forçant ensuite à les conduire jusqu'au magasin pour dérober près de 40 000 € de bijoux.

Mardi 17 mars, la section de recherches de la gendarmerie de Rouen a retrouvé les malfaiteurs; Quatre personnes ont été interpellées dans le Val d'Oise et dans les Hauts-de-Seine. Les deux braquages ont été commis par trois personnes, on ignore encore le rôle du quatrième interpellé dans les faits commis. Les quatre ont été mis en examen pour vols avec armes, séquestrations et association de malfaiteurs.