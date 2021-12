Le festival "Les Bichoiseries" dévoile les premiers noms de sa programmation

Après une 8ème édition marquée par la participation de près de 4000 festivaliers, le festival des Bichoiseries prendra ses quartiers sur le Mont de Cerisy-Belle-Etoile les 26 et 27 juin 2015. Les quatre premiers noms de cette 9ème édition ont été révélés. Vous pourrez ainsi retrouver Tagada Jones, Jr Yellam, Les Hurlements d'Léo et Hilight Tribe.

Tagada Jones

Tagada Jones est un quatuor né en 1993 à Rennes. Le groupe puise ses influences dans le punk et le hardcore. Avec au compteur plus de 1600 concerts et 7 albums studio, le groupe n'a cessé d'évoluer dans son style mais musical (métal, électro, punk, hardcore et dub) mais aussi au niveau de son engagement qu'on retrouve dans ses textes percutants.

Jr Yellam

Auteur, compositeur et interprète français d’origine américaine, Jr Yellam fait ses premières apparitions sur scène en 2007. Il dévoile un univers singulier puisant dans son amour pour le reggae, la soul et le Hip-Hop. En 2013, la sortie de son premier album Turn Up The Sound marque un tournant dans sa carrière puisque cela lui permet de s'imposer et de se faire un nom au sein de la scène reggae française. Son nouvel album devrait sortir en automne 2015, album travaillé notamment en Jamaïque.

Les Hurlements d'Léo Chantent Mano Solo

Après plusieurs projets, les Hurlements d'Léo s'attaquent désormais aux textes de Mano Solo pour leur nouveau spectacle. Les huit musiciens mettent leur énergie et leur sensibilité artistique pour rendre hommage à cet auteur à la personnalité atypique, disparu il y a plusieurs années.



Hilight Tribe

La Tribe est une formation composée de cinq musiciens qui dévoile à chaque concert une énergie, créant une véritable osmose dansante entre le groupe et le public. Avec leur techno acoustique orientée vers la Trance, Hilight Trive se plait à mêler sonorités ancestrales et modernes. Après 10 ans d’existence, 6 albums et plus de 700 concerts, ce groupe est avant tout une invitation au voyage.