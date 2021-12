Washington (AFP). Angelina Jolie annonce qu'elle a subi une ablation préventive des ovaires par crainte du cancer

Angelina Jolie a annoncé mardi avoir subi une ablation préventive des ovaires et des trompes de Fallope par crainte du cancer, deux ans après une ablation des seins, un choix radical, qui avait poussé de nombreuses femmes à un dépistage. L'actrice américaine a fait cette annonce dans une lettre ouverte publiée par le New York Times, deux ans après avoir subi une double mastectomie pour prévenir un risque élevé de développer un cancer en raison de la présence d'un gène défectueux dont elle est porteuse. La star de Hollywod précise qu'elle s'est préparée depuis longtemps à cette intervention, et souligne qu'elle a pris cette décision "qui n'était pas facile", parce qu'elle est porteuse d'un gène appelé BRCA1 qui l'expose à un risque de 50% de développer un cancer ovarien. "Il n'est pas facile de prendre ce genre de décision" a-t-elle reconnu. "Mais il est possible de prendre le contrôle et de s'attaquer à l'avance à un enjeu pour la santé". Cette ablation des ovaires implique une ménopause précoce pour l'épouse de Brad Pitt, âgée de 39 ans. "Je n'ai pas fait cela simplement parce que je suis porteuse du gène BRCA1, mais parce que je veux alerter les autres femmes", écrit l'ambassadrice de bonne volonté du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) dans sa lettre au New York Times, comme elle l'avait déjà fait en annonçant sa double mastectomie il y a deux ans. "Etre porteuse du gène BRCA ne veut pas dire qu'il faut se précipiter vers la chirurgie", ajoute Angelina Jolie, mais "dans mon cas, les médecins que j'ai consultés d'Est en Ouest étaient d'accord pour dire qu'une ablation des ovaires et des trompes étaient la meilleure décision", car "trois femmes de ma famille ont succombé au cancer", a-t-elle rappelé. "Ma mère a eu un cancer des ovaires à l'age de 49 ans et j'en ai 39", a ajouté l'actrice dont la mère est morte à l'âge de 56 ans de ce cancer ovarien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire