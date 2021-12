Lyon (AFP). Un directeur d'école soupçonné de viols sur ses élèves en garde à vue

Le directeur d'une école primaire de Villefontane (Isère) soupçonné de viols sur mineurs a été placé en garde à vue lundi, a-t-on appris auprès du parquet de Vienne confirmant une information du Dauphiné Libéré. "Il a été interpellé ce matin pour des faits de viols sur mineurs. Sa garde à vue a été prolongée", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Vienne, Matthieu Bourrette. Le suspect, qui nie les faits, aurait imposé "par surprise" des fellations à au moins deux de ses élèves dans le cadre de ce qu'il appelait "un atelier du goût" durant lequel les enfants les yeux bandés, devaient identifier des "choses" que l'enseignant leur faisait goûter. Les faits incriminés se seraient déroulés au fond d'une salle de classe, derrière un paravent. Alertés par les descriptions et plaintes de leurs enfants, les familles de deux élèves âgés de 6 ans et demi, ont saisi la justice en fin de semaine dernière. Les faits de viols auraient été commis entre décembre et mars, selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu. Les perquisitions au domicile du suspect où celui-ci a été interpellé, ont débouché sur la découverte d'images à caractère pédopornographique. Le suspect avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographiques, à six mois de prison avec sursis, avec obligation de soins et mise à l'épreuve. Aucune interdiction d'exercer un travail avec les enfants n'avait cependant été prononcée au moment de cette condamnation.

