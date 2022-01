Grenoble (AFP). Pédophilie: 43 victimes recensées deux ans après la mise en examen d'un instituteur pour viols

La justice a recensé 43 victimes deux ans après la mise en examen d'un instituteur, soupçonné d'avoir violé plusieurs de ses élèves de maternelle et de CP en Savoie, a-t-on appris auprès du parquet. Outre des élèves en Savoie, "il y a aussi des faits dans un camp de vacances", a indiqué à l'AFP le procureur de Chambéry Thierry Dran, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Il s'agit du camp de Mornac-sur-Seudre (Charente-Maritime) où l'instituteur, aujourd'hui âgé de 49 ans, a encadré des enfants. En Savoie, il était responsable de plusieurs classes de l'école de La Planaise, commune rurale proche de Chambéry de 2010 à 2013. L'instituteur a été mis en examen et écroué pour "viol sur mineur par personne ayant autorité" en avril 2013 après le dépôt d'une plainte par les parents d'une fillette agressée. "Les parents ont vu ressurgir des souvenirs avec l'affaire de Villefontaine" (Isère), dans laquelle un directeur d'école a été mis en cause pour des faits similaires, a déclaré à l'AFP Me Benjamin Béroud, avocat de parents d'une victime. "Depuis la révélation des faits présumés, il y a maintenant deux ans, ils n'ont jamais été assistés", a-t-il ajouté, regrettant "le peu de sollicitude dont ils ont fait l'objet de la part de l'Education nationale". Le directeur d'école de Villefontaine a lui été mis en examen pour des faits concernant onze élèves. Mais d'autres enfants doivent encore être auditionnés après de nouveaux signalements, selon le parquet de Grenoble, qui ne souhaite pas communiquer de chiffre définitif.

