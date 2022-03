Gil Grissom revient dans Les Experts ce soir

Dans l'actu télé de ce jeudi, il y a le retour surprise de William Petersen dans les Experts.

Si vous suivez la série, vous savez que Grissom a quitté "Les Experts" à la fin de la saison 9, diffusée jusqu'en mai dernier sur TF1.

Les fans américains, qui demandaient le retour de William Petersen semblent avoir été entendus, puisque ce soir, il devrait faire une apparition surprise dans l'épisode 13 de la 11ème saison diffusée aux états-unis.

En France, la saison 11 sera probablement sur les écrans courant 2012.



Il semblerait que la nouvelle miss météo de Canal + Charlotte LE BON suscite de la jalousie.

Une grande majorité des habitués du grand journal de la chaine cryptée apprécient l'humour et l'énergie de la québécoise. La nouvelle venue dans l'équipe de Michel DENISOT plait à la presse et au public, mais pas à Laurence BOCCOLINI qui l'égratigne dans sa chronique pour le magazine Télé Cable Sat.

Selon l'animatrice, son succès s'explique par son physique.



France 2 diffusera une soirée hommage à Serge Gainsbourg le 19 février prochain à l'occasion du 20ème anniversaire de sa disparition (ndlr : 2 mars 1991).

Le jour où un Serge Gainsbourg a provoqué Whitney Houston auprès de Michel Drucker restera à jamais gravé dans l'histoire du petit écran. Ca n'a pas été la seule fois que le présentateur a reçu Gainsbarre, il y en eut bien d'autres. La chaîne a donc logiquement confié les rennes de cette soirée à Michel Drucker.



La sélection télé du jour est la nouvelle série "The Good Wife" diffusée dès ce soir sur M6.

Cette fiction américain suit la vie d'Alicia Florrick, qui, après le scandale d'infidélité et de corruption de son mari politicien, doit chercher un travail pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Dès 20h45, vous pourrez suivre les trois premiers épisodes de la série.



