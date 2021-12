Quatre triangulaires possibles dans le Calvados

Pour l'heure, aucun "front républicain", alliance de partis de droite et de gauche, ne s'est formé pour empêcher le Front National d'obtenir des sièges dans le futur conseil départemental. Les élus concernés, sur les cantons où des triangulaires sont possibles (Condé-sur-Noireau, Falaise, Thury-Harcourt, Troarn), ont jusqu'à ce mardi 24 mars 16h pour déposer conjointement leur dossier de candidature pour le second tour, dimanche 29 mars.



A Condé-sur-Noireau (30,43%)*, l'accord ne sera pas facile à trouver entre les listes Divers droite (38,61% des suffrages exprimés) et Divers gauche (30,97%). Situation plus étriquée encore sur le canton de Thury-Harcourt (27,21%)*, où la liste de droite a recueilli 38,18% des voix, et la gauche 34,61%.



A Falaise (25,82)*, la liste UDI est arrivée plus largement en tête (45,86%), devant la liste socialiste (28,31%). La priorité pourrait donc être donnée à la droite. Une vision des choses que partageront les militants de gauche du canton de Troarn (27,71%), où les voix de gauche des deux listes (Front de Gauche et Union de la gauche) ont recueilli 44,52% des suffrages, devant l'union de la droite (27,77%).



*score du FN au premier tour sur ce canton