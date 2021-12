Départementales 2015 : Mathieu Johann et Brigitte Boisgerault en tête sur Saint-Lô 2

Dans le canton de Saint-Lô 2, la gauche ne sera pas présente au second tour des élections départementales. Le duel se "jouera" entre le binôme Sans Etiquette Brigitte Boisgerault - Mathieu Johann-Lepresle, tous deux conseillers municipaux dans la majorité municipale de Saint-Lô et le binôme Front National Christelle Grobet et Walter Delabie (19,86%).

Réactions en direct sur Tendance Ouest

Mathieu Johann a réagit en direct sur Tendance Ouest après la promulgation des résultats. Le candidat battu du binôme Europe Ecologie les Verts, Jérôme Virlouvet (17,18%) était également présent. Le binôme du Front National n'est pas venu dans les studios de Tendance Ouest.