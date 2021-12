Ça déménage au Hangar 23 !

L'annonce est récente, mais le projet était dans les tuyaux depuis un moment.

En janvier prochain, le Hangar 23 fermera ses portes et sa programmation sera basculée à la chapelle Corneille. Pour Christine Argelès, première adjointe à la ville de Rouen en charge de la culture, pas question d'évoquer une fermeture. "Il déménage puisque l'activité continue hors des murs". Une annonce qui n'aurait rien d'exceptionnel puisque, "le Hangar 23 a toujours eu une programmation assez nomade".

Une décision unanime

L'adjointe assure que la ville n'a pas été seule décisionnaire et que le directeur du lieu Sébastien Lab songeait à cette éventualité. "L'objectif du directeur est de mettre le plus de moyens possible sur l'aspect artistique, et quand un lieu exceptionnel émerge, il n'est pas logique qu'il soit réservé à un public ciblé autour de la musique classique". La chapelle Corneille offrirait, en somme, une qualité d'accueil, un vrai confort acoustique et l'accessibilité pour tous.

"C'était une chance qu'il fallait saisir et il était important que la ville se positionne à ce moment", souligne Christine Argelès. Car le Hangar atteignait ses limites de places de manière fréquente. Et en jauge pleine, la chapelle permettra de gagner une centaine de places. Côté budget, ce déménagement devrait avoir tout bon. Actuellement, l'exploitation du bâtiment énergivore coûte 200 000€ à la ville.

L'avenir nous dira si le fidèle public du Hangar 23 se fera à l'idée d'investir un nouveau lieu à la magnificence toutefois indéniable.