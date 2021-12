Le Parti socialiste en tête sur le canton Rouen 2

C'est un candidat satisfait et heureux des résultats que nous croisons ce dimanche soir à la permanence du parti socialiste. Mamadou Diallo est souriant et tient "à remercier les électeurs et les électrices", même s'il est bien conscient qu'il va être nécessaire de rassembler encore plus ses troupes s'il veut espérer l'emporter aux côtés de Caroline Dutarte dimanche 29 mars.

Juste derrière le PS, on retrouve l'union UMP-UDI avec le duo Loïc Gaudray et Marlène Mameaux avec 26,04% des voix. Le Front National et ses 20,48% de voix ne fera donc pas partie de ce second tour.

La liste divers gauche comptabilise 17,08% des voix. Loin derrière, on retrouve les deux listes divers droite. La preière menée par Mohamed Djoubri et Florence Enne avec 3,89% des voix. La seconde, menée par Elisabeth Langlois et Bruno Thiou comptabilisant à peine plus d'1% des voix.