Séville (Espagne) (AFP). Espagne: les socialistes remporteraient les élections andalouses

Le parti antilibéral espagnol Podemos arriverait en troisième position aux régionales en Andalousie, élections faisant figure de test pour cette formation alliée au grec Syriza, les socialistes gardant le pouvoir dans la région, selon un premier sondage sorti des urnes. Le Parti socialiste andalou est crédité de 33,1% des suffrages, selon un sondage TNS Demoscopia réalisé pour la chaîne régionale Canal Sur, ce qui lui donnerait entre 41 et 44 sièges sur les 109 que compte le Parlement régional. Enregistrant une nette baisse par rapport aux précédentes élections de mars 2012 (39,6% des voix et 47 sièges), le PSOE resterait loin de la majorité absolue (55 sièges) et devra nouer des alliances pour gouverner. Le Parti populaire (PP, droite) au pouvoir à Madrid, aurait subi un dur revers dans ce bastion socialiste: il remporte, selon le sondage, 26,9% des voix, soit entre 32 et 35 sièges, contre 40,7% et 50 sièges en 2012. Très attendu pour ces élections, après son bon score aux européennes de mai 2014 (1,2 million de voix, cinq eurodéputés), Podemos entrerait en force au Parlement régional sans toutefois parvenir à dépasser les deux partis alternant au pouvoir en Espagne depuis 33 ans, PP et PSOE. La formation de gauche radicale, dirigée en Andalousie par la députée européenne Teresa Rodriguez, 33 ans, est crédité de 17,5% des voix, soit de 19 à 22 sièges, selon TNS Demoscopia. Autre nouveau venu sur l'échiquier politique national, le parti de centre droit Ciudadanos, arriverait quatrième avec 8% des voix et entre 6 et 7 sièges. Né en Catalogne au milieu des années 2000 et dénonçant, comme Podemos, la corruption, Ciudadanos tente aussi de se lancer sur la scène nationale lors d'une année 2015 marquée par de nombreuses élections avec d'autres régionales et des municipales en mai, des élections en Catalogne en septembre et enfin des législatives à la fin de l'année. Quelque 6,5 millions d'habitants de l'Andalousie, région la plus peuplée d'Espagne, étaient appelés aux urnes pour ce scrutin anticipé après la rupture du pacte entre les socialistes et les écolo-communistes d'Izquierda Unida (IU), qui décrocheraient entre 6 et 7 sièges selon le sondage sortie des urnes (7,3%).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire