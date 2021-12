Paris (AFP). Départementales: la droite en tête, le FN moins haut que prévu

La droite est arrivée en tête, selon les premières estimations, du premier tour des élections départementales dimanche, légèrement devant la gauche qui, malgré un faible score du PS, paraît limiter la casse, et loin devant le Front national qui n'atteint pas les sommets prévus par les sondages. L'ensemble des listes de droite recueillerait de 36,1 à 39,5%, devant l'ensemble des listes de gauche (35 à 37,1%, de 19,7% à 25% pour le PS) tandis que le FN, régulièrement annoncé à 30% voire plus dans les sondages ces dernières semaines, recueillerait de 23% à 26,3%. Selon Ipsos/Sopra Stérial (pour France Télévisions, Radio France, chaines parlementaires), le bloc UMP/UDI/Divers droite obtiendrait 36%, le bloc PS/PRG et divers gauche 28,5%, le Front de gauche 6,3%, EELV 2%, le MoDem 0,8% et le Front national 24,5%. D'après l'estimation CSA-BFM TV, l'UMP-UDI serait en tête avec 31%, les divers droite 6,6%, le PS et ses alliés 19,7%, le Front de gauche et ses alliés 9,7%, les "autre gauche" (incluant notamment EELV) 7,7% et le FN 24,5%. L'Ifop-Fiducial (pour I