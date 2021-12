Patrick Jeannenez et Stéphanie Yon-Courtin s'acquièrent 37% des voix, talonnés par les socialistes Pascal Leroy et Lucie Salley (29,92%), puis par le Front National, dont les représentants Xavier Botel et Patricia Bourgeois glanent 18,09 %. Francescu Garoby et Clara Osadtchy (Verts) récupèrent 8,46%, et le Front de gauche 6,53%, avec Mathilde Fauvel et Jean-Claude Périer.