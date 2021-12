Les représentants de l'union de la droite Emilie Rochefort et Jean Debelle engrangent 24% des voix, suivis des frontistes Nadine Bisson et Dominique Salles (18,58%), les écologistes Francis Joly et Céline Pain (12,55 %), puis les communistes Lilian Bellet et Sylvie Relland (8,86%) et les sans-étiquette Sonia Dumesnil et Samuel Landon (3,78%).