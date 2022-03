Bleu noir - Le nouveau titre pour Mylène Farmer

"Oui mais non" était le premier extrait de l'album "Bleu noir" de Mylène Farmer qui fonctionne très bien en France depuis sa sortir à la fin de l'année 2010 (le 6 décembre exactement).

Le second extrait de l'album, "Bleu noir" a été produit et écrit par Moby qui avait déjà collaboré avec Mylène Farmer il y a quelques années sur le titre Sleeping Away. A la différence de "Oui mais non", ce titre est plus mélancolique et on reconnaît les chansons d'amour chères à l'artiste.