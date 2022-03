Les jeux vidéos de la semaine

Découvrez la séléction des jeux vidéos de la semaine sur Wii, Xbox 360, PS 3, PSP, DS et PC. Cette semaine c'est l'arrivée de Tron Evolution avant sa sortie en salle, le retour du combat entre Mario et Donkey Kong et l'arrivée des monstres de Lord of Arcana