Paris (AFP). Ligue 1: Lyon tombe devant Nice et laisse le PSG prendre la tête

Lyon a été battu à domicile par Nice (2-1) samedi lors de la 30e journée et a abandonné sa place de leader au Paris SG, qui prend les commandes du championnat pour la première fois de la saison. Paris avait battu Lorient 3-1 vendredi et est certain de rester en tête du classement à la fin de cette 30e journée. Ce sera la première fois cette saison que l'équipe de la capitale, immense favorite de la compétition, sera aux commandes à la fin d'une journée. Marseille (3e), qui joue dimanche au Stade de France contre Lens, compte en effet cinq points de retard sur le PSG et ne peut donc pas rattraper son vieux rival, qu'il retrouvera dans 15 jours au Vélodrome pour un choc décisif de la 31e journée. La victoire de Nice (12e) à Gerland est une grosse surprise car les Niçois, sans victoire depuis sept matches, semblaient en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Ils ont pourtant ouvert la marque sur une sublime bicyclette du Brésilien Carlos Eduardo (23e). Lyon, qui a souffert des absences de Lacazette et Umtiti et a été handicapé par la nouvelle sortie sur blessure de Gourcuff, a réagi en deuxième période avec un penalty provoqué par Fekir et transformé par Gonalons (57). Le Niçois Palun étant expulsé sur le coup, on pensait que l'OL allait finir par l'emporter. Mais au contraire, c'est Nice qui a fait la différence en fin de match sur un nouveau penalty, inscrit par Eysseric (86). Dans les autres matches prévus samedi, on surveillera le résultat de Toulouse face à Bordeaux. Relégables, les Toulousains sont désormais dirigés par Dominique Arribagé après qu'Alain Casanova a été remercié. Montpellier (7e), qui peut encore croire à l'Europe, sera à Annecy pour affronter Evian-Thonon. Bastia recevra Guingamp au stade Parsemain de Fos-sur-Mer, Furiani étant suspendu. Rennes accueille Nantes et Caen reçoit la lanterne rouge Metz. Dimanche en clôture de cette 30e journée, Marseille se mesurera donc à Lens au Stade de France. Les joueurs de Marcelo Bielsa doivent gagner pour rester au contact de Lyon et du PSG. Un succès les ramènerait à un point de Lyon et deux de Paris. Saint-Etienne recevra Lille à 14h00, alors qu'à 17h00, Monaco poursuivra à Reims sa quête de podium. Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi Paris SG - Lorient 3 - 1 Samedi Lyon - Nice 1 - 2 (20h00) Caen - Metz Bastia - Guingamp

