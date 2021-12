Paris (AFP). Ligue 1: lendemains de choc pour Lyon et Marseille

Une semaine après un choc sans vainqueur (0-0), Lyon et Marseille vont tenter de maintenir le suspense en haut du tableau face à Nice et Lens, samedi et dimanche lors de la 30e journée de L1. Lyon retrouve Gerland sans Lacazette L'OL a plutôt bien négocié sur le plan comptable ses 3 déplacements d'affilée (1 défaite, 1 victoire, 1 nul) mais il doit maintenant gérer la suspension d'Alexandre Lacazette pour son retour à la maison. Or sans le meilleur buteur de L1 (23 réalisations), les Lyonnais ne gagnent pas. A Nabil Fekir, appelé jeudi pour la première fois en équipe de France, de prendre ses responsabilités et de justifier son nouveau statut. Lyon pourra aussi compter sur le front offensif sur Yoann Gourcuff, forfait à Marseille dimanche et remis de sa blessure à la cuisse. Autre souci à gérer: les absences en défense avec les suspensions de Samuel Umtiti et de Henri Bedimo. Même si l'entraîneur Hubert Fournier ne veut pas faire de fixation sur le titre, ces défections tombent au plus mauvais moment. Nice, qui ne possède que 5 points d'avance sur le premier relégable (Toulouse), est toutefois largement prenable et les Lyonnais auront à c?ur d'enfoncer Claude Puel, leur ancien patron technique récemment débouté par la cour d'appel de Lyon des 7 millions d'euros réclamés pour rupture abusive de contrat en 2011. Simple formalité pour l'OM? Marseille (3e) se rend au Stade de France pour défier des Lensois en grande souffrance. On voit mal comment le Sang et Or, avant-derniers, pourraient résister à l'OM. Après avoir ravalé leur frustration et vivement dénoncé le but valable non accordé par l'arbitre dimanche face à Lyon, les Marseillais ont l'occasion de repartir de l'avant pour contenir Monaco, menaçant 4e (avec un match en moins) en voyage à Reims, et rester dans la course au titre. Histoire de ne pas trop gamberger au cours de la trêve internationale et préparer le futur clasico conte le Paris SG (le 5 avril au Vélodrome) en toute quiétude. Urgence pour le maintien La programmation du week-end n'augure rien de bon pour les formations de bas de tableau. Outre les Lensois, obligés de se coltiner l'OM, il y a aussi le déplacement de la lanterne rouge messine à Caen. Avec 10 points de retard sur Evian/Thonon, 17e, les Lorrains ont déjà un pied en Ligue 2, un an tout juste après s'en être extraits sur un titre de champion. Ils peuvent toujours se rassurer en constatant les malheurs des Caennais, rentrés dans le rang avec 2 défaites consécutives après avoir connu un début d'année 2015 euphorique. Pour Toulouse, il y a aussi urgence. Le Téfécé n'a remporté que 2 rencontres cette année et le président Olivier Sadran a dû se résoudre lundi à se séparer d'Alain Casanova, remplacé par Dominique Arribagé. Un nouveau faux-pas contre Bordeaux ne ferait qu'aggraver la situation et rendrait le maintien de plus en plus hypothétique. Le programme: Vendredi (20h30): Paris SG - Lorient 3 - 1 Samedi:

