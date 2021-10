Régionales : réaction de P. Duron

A l'issu du premier tour du scrutin régional, dimanche 14 mars, le député-maire de Caen, Philippe Duron s'est exprimé : « Pour la première fois dans l'histoire politique de la Basse-Normandie, le parti socialiste et la gauche obtiennent dans notre région un score supérieur à leurs résultats nationaux. Ce fait confirme l'évolution politique constatée depuis 20 ans, qui voit la Normandie s'ancrer à Gauche à l'image de ce qui s'est passé en Bretagne plus vite et plus tôt. ( ) La seule ombre au tableau concerne l'abstention qui à Caen, comme dans le reste de la France, est très élevée (52,65%). ».

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire