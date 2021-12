Sortir dans le Calvados : lundi 23 mars

Vendredi et samedi, une collecte de la banque alimentaire est organisée. Les bénévoles mobilisés ont comme objectif, avec votre aide, de collecter 80 tonnes de denrées alimentaires non périssables. Rendez-vous dans tous les grands magasins du Calvados.



A partir de vendredi et tout ce week-end, le cirque Médrano et au parc des expositions de Caen. Les artistes vous présenteront le spectacle «King Kong – Le roi de la jungle». Rendez-vous vendredi à 18h et 20h30, samedi à 14h30, 17h30 et 20h30 et dimanche à 10h30, 14h et 17h. L'entrée varie entre 22 et 46€.



Ce dimanche à 17h, venez découvrir le nouveau spectacle du canadien Stéphane Rousseau au Zénith de Caen. Retrouvez Stéphane Rousseau sur la scène du Zénith de Caen ce dimanche à 17h.