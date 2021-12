Bruxelles (AFP). Un premier geste financier de l'UE pour Athènes, qui promet du concret

Le gouvernement d'Alexis Tsipras et ses partenaires européens ont échangé vendredi des gestes de bonne volonté en vue de répondre à l'urgence financière de la Grèce, qui va recevoir une enveloppe de fonds structurels et s'engage à accélérer ses réformes. Le Premier ministre grec avait dû s'engager dans la nuit à concrétiser plus rapidement ses promesses de réformes, auprès des plus hauts dirigeants européens qu'il a rencontrés à sa demande en marge du sommet de Bruxelles. Quelques heures plus tard, la Commission européenne a annoncé mettre à la disposition de la Grèce "deux milliards d'euros pour l'année 2015" provenant de fonds européens non utilisés et destinés à soutenir la croissance et lutter contre le chômage. Cet argent ne viendra donc pas soulager les besoins de liquidités du pays, mais sera affecté aux politiques sociales, le président de la Commission Jean-Claude Juncker reprenant même à son compte le terme de lutte contre "la crise humanitaire", élément important de la rhétorique de la gauche radicale grecque. Le déblocage de l'aide européenne nécessaire à l'Etat grec pour rester à flot demeure du ressort des ministres de Finances de la zone euro -Eurogroupe- mais Alexis Tsipras estimait vendredi que son rendez-vous nocturne avec les principaux dirigeants européens, dont le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, avait fait avancer les choses. Un nouveau paquet de réformes sera présenté "après une collaboration avec le Groupe de Bruxelles", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse, semblant vouloir donner des gages de coopération. Le Groupe de Bruxelles a remplacé la mal-aimée troïka comme instance de négociation technique entre Athènes et ses créanciers. Même ton conciliant du côté du ministère grec de l'Economie où l'on juge "constructive" la préparation par les experts de Bruxelles "d'une liste détaillée de leurs demandes de données () et d'éléments sur les réformes en cours" à laquelle il sera répondu "dans un esprit constructif". Le retour à Athènes, la semaine dernière, des équipes techniques des créanciers UE et FMI s'était négocié dans la douleur et la première mission de "collectes de données" ne semble pas avoir apporté les résultats espérés. - Nouvel Eurogroupe - Le gouvernement de gauche radicale qui a déjà présenté ces dernières semaines plusieurs listes de réformes, sur la lutte contre l'évasion fiscale ou la réforme de l'administration notamment, est désormais attendu sur des éléments "mesurables", selon une source européenne à l'AFP. Le porte-parole du gouvernement grec a évoqué la présentation d'un "calendrier" de mise en oeuvre et de données concrètes "dans la semaine". Alexis Tsipras estimait vendredi avoir convaincu ses partenaires sur un point: "pas de nouvelles mesures d'austérité", a-t-il déclaré, faisant notamment référence à celles qui étaient exigées du gouvernement précédent. Pour le reste, "nous n'avons pas résolu toutes les différences", a-t-il reconnu. Et le versement de la dernière tranche du plan de quelque 240 milliards d'euros dont la Grèce bénéficie depuis 2010, soit un peu plus de 7 milliards, n'est pas acquis. Athènes souhaite notamment que la BCE débourse rapidement 1,9 milliard d'euros correspondant à des intérêts sur des obligations. Cette question pourrait être discutée lors d'une réunion de l'Eurogroupe, peut-être dès vendredi prochain, selon une source européenne. Athènes "a probablement besoin d'un apport d'argent frais de 2-3 milliards d'euros", estiment les analystes de la banque Berenberg, même si le Premier ministre a affirmé vendredi qu'il n'y avait de problème de liquidité "à court terme". Prêts, bons du trésor et intérêts confondus, ce sont 15,5 milliards d'euros qui doivent être sortis des caisses de l'Etat d'ici août, a indiqué l'agence de la dette grecque (PDMA) au parlement. Vendredi, la Grèce a remboursé à divers créanciers quelque 2,5 milliards d'euros, dont 348,5 millions au FMI, selon une source proche de la transaction. Le parlement doit voter dans la soirée la seconde loi de sa mandature, portant sur un plan d'étalement des arriérés d'impôts et de cotisations (plus de 76 milliards d'euros), espérant ainsi récupérer de l'argent frais. Jeudi, la fondation allemande Hans Böckler, proche de la confédération syndicale DGB, a présenté une étude portant sur l?évolution des revenus en Grèce, de 2008 à 2013, qui ont chuté de 23% en moyenne, mais de 86% pour les 10% de foyers les plus modestes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire