SORTIR EN REGION: mardi 1er février

Ce soir, c'est le café-débat organisé par l'association "La part du Colibri" à la maison des Solidarités, quai de Juillet à Caen, sur le thème : "Comment je me déplace ?".

Un état des lieux qui va vous permettre de trouver des solutions pour vos déplacements grâce a de nombreux intervenants, tout à l'heure à partir de 19h.



Ce mardi place aux spectacles dans la région,on commence à l'Espace Jean Vilard à Ifs où des 3 personnes jonglent sur du Beethoven, le tout en dansant et proposé par le collectif "Petit Travers" c'est à 19h30



Au théâtre d'Hérouville St Clair, le spectacle "Gavroche, rentrons dans la rue" avec un ancien pensionnaire de la Comédie Française c'est à 20h30



A St Lô, le conte du docteur Faust révisité au théâtre Roger Ferdiand à 20h30.



Au théâtre des Miroirs à la Glacerie, représentation du spectacle " Un vieil homme qui rêve", l'histoire d'un homme qui dresse le bilan de sa vie en poésie, c'est à 20h30.



Le Conservatoire de Danse de Paris, s'installe au théâtre de Coutances avec sa compagnie des jeunes talents, un ballet qui réunie les élèves de 5ème et dernière année de cursus de danseur-interprète.



Charlélie Couture débute en ce moment une nouvelle tournée pour présenter les titres de son nouvel album, concert dès 20h30 avec en première partie le duo normand Undobar.

Pour tous les étudiants il y'a une réduction: 1 place achetée = 1 offerte aux caisses du Cargö

Enfin en hockey sur glace, les Drakkars de Caen jouent leur avenir ce soir, ils doivent se sortir de la zone des « Play Down » face à Grenoble à la patinoire Caen la mer dès 20h.



Et n'oubliez l'avant-première du dernier film de Dany Boon qui sort demain partout en France, avant-première ce soir à 20h30 au CinéMoviKing de St Lô et aussi au Mega CGR de Cherbourg à 20h et 22h15.