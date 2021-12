Bruxelles (AFP). Circulation alternée à Paris: des décisions dès la fin de l'après-midi

François Hollande a annoncé vendredi que le gouvernement prendrait "dès la fin de l'après-midi" des décisions sur la circulation alternée à Paris, en fonction des prévisions de pollution, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "Dès la fin de l'après-midi (vendredi), des décisions seront prises" en fonction de la prévision de pollution, a-t-il déclaré, assurant que "le gouvernement prendra ses responsabilités, en liaison bien sûr avec les élus concernés, c'est-à-dire les élus de l'Ile-de-France et la Ville de Paris". La mairie de Paris avait demandé jeudi à la mi-journée la mise en place de la circulation alternée et de la gratuité des transports, comme l'autorisait la réglementation en raison de la persistance du pic de pollution. Mais l'Etat n'a pas accédé à cette demande, la préfecture se bornant à annoncer une réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée sur les routes franciliennes, une décision jugée "consternante" par l'ex-ministre et députée écologiste de Paris Cécile Duflot. Dans la soirée, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal (PS) avait estimé sur Twitter qu'il n'était "pas raisonnable (d')imposer si vite cette galère à la banlieue", et qu'il fallait "demander d'abord aux Parisiens de prendre transports + bus électriques". "Pour prendre un décision comme la circulation alternée, il faut avoir des prévisions qui soient certaines, autant qu'il est possible" afin "d'améliorer la situation" de la population et de créer le "moins de troubles possibles pour la circulation", a relevé pour sa part le chef de l'Etat. Or, a-t-il fait valoir, "selon les informations que nous avions pu rassembler hier, la pollution devait être réduite aujourd'hui et encore davantage les jours suivants". "Tel n'est pas le cas", a-t-il cependant constaté, précisant que "la ministre de l'Ecologie va travailler encore tout au long de l'après-midi pour savoir si ces prévisions pour les jours suivants sont confirmées et s'il y a donc un risque de pic de pollution".

