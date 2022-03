Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 31 Janvier

voici les sorties d'albums de la semaine:



TETES RAIDES

C'est aujourd'hui que sort le 11ère album studio des têtes raides. Le groupe festif français accueille une nouvelle section rythmique avec un nouveau batteur et un nouveau bassiste. L'album s'appelle « l'an demain » et c''est le titre « Emma » qui a été choisi comme 1er single, en duo avec Jeanne Moreau. Découvrez les titres de l'album sur leur myspace:

Recherche d'autres artistes comme Têtes Raides sur Myspace Music

No one is innocent

No one is innocent fait son retour. Le groupe parisien de rock alternatif vous présente

Drugstore, l'album sort demain. Leurs chansons sont toujours engagées, voici le single « qui je suis », en duo avec Guizmo du groupe Tryo.

Vidéo 1 en bas de l'article

MARIANNE FAITHFULL

L'actrice et chanteuse britannique Marianne Faithfull sort aujourd'hui « Horses and high heels ». On ne compte plus les albumes de cette grande dame qui a commencé sa carrière il y a 46 ans. Ecoutez le 1er extrait « why did we have to part? »

Vidéo 2 en bas de l'article