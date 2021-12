Départementales 2015 : à Canteleu, une bataille d'élus locaux

Deux binômes se présentent à gauche. Celui du Parti Socialiste, avec le maire de Maromme et conseiller général sortant David Lamiray et Brigitte Manzanares, maire-adjointe à Saint-Pierre-de-Manneville. David Lamiray l'avait emporté dès le premier tour aux dernières municipales à Maromme (51,8%).

Une gauche divisée mais expérimentée

Un binôme divers gauche se présente également avec Marie Caron, conseillère municipale écologiste à Canteleu et qui s'était présenté avec la socialiste Mélanie Boulanger aux dernières municipales, remportées dès le premier tour (54,7%). Marie Caron est accompagnée de Boris Lecoeur, conseiller municipal à Maromme et candidat malheureux aux dernières municipales, obtenant 25,81% des voix face à David Lamiray.

L'ovni MUDI concurrence la droite

La droite part également divisée. Un binôme labellisé "Union de la droite" est de la partie avec Karim Hadef, conseiller municipal d'opposition à Canteleu et candidat malheureux aux dernières municipales (13,36% des voix). Il part avec son ancienne colistière Carline Lefebvre, elle aussi conseillère municipale à Canteleu.

Un binôme divers droite, se présentant sous la bannière du Mouvement Unitaire des Droites Indépendantes (MUDI) complique encore un peu plus la donne de la droite "traditionnelle". Valérie Lecomte et Tony Peuleve sont les candidats titulaires.

Une vague Marine Le Pen ?

Au Front National, le jeune étudiant Julien Odievre, 22 ans, se présente avec Véronique Quenneville. Le FN avait obtenu 20% des voix aux dernières municipales à Canteleu, loin derrière la liste de Mélanie Boulanger. Mais comme dans nombre de cantons, le parti d'extrême-droite avait distancé les autres partis aux élections européennes de mai 2014 en obtenant par exemple 30% des voix à Maromme, contre 18% à l'UMP et 14,6% à la liste d'union de la gauche.

En conclusion, la gauche présente deux binômes expérimentés tandis que la droite part un peu plus dans l'inconnu, avec deux conseillers municipaux et un MUDI que l'on connaît peu. Le FN, quant à lui, tentera de capitaliser sur la vague portant Marine Le Pen au niveau national.

Pratique. Ce canton rassemble six communes (Canteleu, Hautot-surSeine, Maromme, Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville et Val-de-la-Haye) et compte 29 129 habitants.