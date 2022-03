Buzz : Qui est Giuseppe Terenzio ? Personne ne le sait, pourtant il est persuadé d'être une star !

Avec vous déjà entendu parler de Giuseppe Terenzio ? Non. Ce belge d'origine italienne, habitant à Bruxelles, semble persuader de sa notoriété et publie des vidéos sur Youtube pour expliquer son dur calvaire et sa nouvelle vie de star. Si vous ignoriez les définitions de la prétention et du ridicule, ne cherchez plus, il en est le meilleur exemple.



Dans ses nombreuses vidéos postées sur le web, il s'auto-attribue le statut de « dieu vivant ». On pensait que Mickael Vendetta avait repoussé les limites de l'idiotie, mais force est de constater qu'il a de la concurrence avec Giuseppe Terenzio … une « superstar internationale », mais qui n'a que 106 amis sur Facebook ! C'est moche …



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire