Aden (AFP). Yémen: violents combats pour le contrôle d'Aden

La situation s'est de nouveau aggravée jeudi au Yémen où les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi ont réussi à reprendre le contrôle d'Aden (sud) après de violents combats contre des unités rebelles. Le palais présidentiel à Aden a été visé par un raid aérien mais le chef de l'Etat a été évacué. Les vols à l'aéroport international ont été suspendus à la suite d'affrontements qui ont fait au moins onze morts et 54 blessés. Le général rebelle Abdel Hafedh al-Sakkaf a fui Aden après la reprise par les forces loyales de l'aéroport et du principal campement de ses troupes, des unités des forces spéciales, a indiqué à l'AFP le gouverneur d'Aden, Abdel Aziz Ben Habtour. L'intensité des combats avait conduit à l'annulation des vols programmés jeudi matin à l'aéroport d'Aden où le trafic aérien n'avait pas repris, selon une source aéroportuaire. Les affrontements pour le contrôle de l'aéroport ont éclaté dans la nuit, opposant les unités du général Sakkaf à des membres des "comités populaires" (supplétifs de l'armée), qui défendent le président Hadi, selon des sources de sécurité. Après d'âpres combats, les unités rebelles ont finalement été forcées de battre en retraite, selon une source militaire. Des tirs ont visé la tour de contrôle de l'aéroport, selon des témoins. Sept membres des forces spéciales ont été tués et 23 blessés alors que les "comités populaires" ont déploré quatre morts et 31 blessés dans leurs rangs, selon un nouveau bilan des deux belligérants. Des troupes de l'armée, conduites par le ministre de la Défense, le général Mahmoud al-Soubeihi, et soutenues par des chars et des blindés, avaient été dépêchées sur place pour épauler les "comités populaires". - Sakkaf allié aux Houthis - "Soumis à un intense pilonnage, les hommes de Sakkaf ont été contraints de se retirer vers leur campement", situé à proximité du secteur nord de l'aéroport, a-t-elle ajouté. En fin d'après-midi, les forces loyalistes sont entrées dans ce campement dont "elles ont repris le contrôle" alors que deux autres bases des troupes du général rebelle à Aden tombaient aux mains des partisans de M. Hadi, ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité. Dans la foulée, un avion de combat a effectué un raid contre le complexe du palais présidentiel, où se trouvait M. Hadi, mais sans le toucher, avant un deuxième survol du complexe. A chaque fois, la DCA est intervenue pour repousser l'appareil, selon des sources de sécurité. "Le président Hadi a été évacué vers un lieu sûr, mais il n'a pas quitté le pays", a ensuite déclaré à l'AFP une source de la présidence. Le gouverneur d'Aden a confirmé l'évacuation du président et indiqué que le général Sakkaf, affaibli, avait dû quitter Aden sans préciser sa destination. Mais une source sécuritaire a indiqué que "Sakkaf s'est rendu au gouverneur de Lahj, Ahmed al-Majidi, qui avait offert sa médiation" entre ce général rebelle et le président. Le général rebelle refuse un ordre de limogeage du président Hadi. Il est allié aux Houthis qui se sont emparés du pouvoir début février dans la capitale Sanaa. Les routes menant à l'aéroport restaient fermées à la circulation par les forces loyales au président Hadi qui ont multiplié les barrages de contrôle dans divers quartiers d'Aden, selon des sources de sécurité et des témoins. Des incidents nocturnes ont aussi été signalés ailleurs dans Aden.

