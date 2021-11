Paris (AFP). Montebourg rejoint Habitat, veut promouvoir l'excellence française

L'ancien ministre de l?Économie et du Redressement productif socialiste Arnaud Montebourg entame sa nouvelle vie professionnelle, en devenant vice-président de l'enseigne d'ameublement française Habitat, chez qui il devra promouvoir l'innovation et "l'excellence française en matière de design". M. Montebourg va désormais occuper le poste de vice-président en charge de l'innovation chez Habitat, a indiqué jeudi à l'AFP le groupe Cafom, maison-mère de la chaîne d'ameublement, confirmant une information du journal Le Monde. Cela prend effet "dès aujourd'hui", ont indiqué un représentant de l'enseigne et M. Montebourg. Concrètement, M. Montebourg ne sera pas pas salarié de l'enseigne. "Il touchera une indemnité, comme les cinq autres membres du conseil de surveillance", a précisé Hervé Giaoui, PDG de Cafom, au Monde. Malgré tout "il ne s'agit pas d'une simple présence, je compte jouer un rôle actif et totalement opérationnel dans l'entreprise", a assuré M. Montebourg auprès de l'AFP. "Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d'Habitat mise en oeuvre depuis sa reprise en 2011 par le groupe Cafom. Cette stratégie vise à imposer durablement Habitat comme un porte-drapeau de l'excellence française en matière de design", détaille Habitat dans son communiqué. "J'ai rencontré Arnaud Montebourg au moment où nous annoncions le rapatriement en France de la production d'une partie de nos collections. Nous partageons un certain nombre de valeurs et souhaitons tous les deux faire rayonner la marque France à l'international", a expliqué Hervé Giaoui, président de Cafom et d'Habitat, cité dans le communiqué. "Habitat est une marque capable de porter haut les couleurs du Made in France. Je suis très heureux de rejoindre Hervé et ses équipes et enthousiaste à l'idée de contribuer à accélérer la politique d'innovation de cette marque emblématique", a déclaré M. Montebourg. - "l'esprit d'audace créative" - "Je veux tenter dans le privé ce que je n'ai pas réussi dans le public, tout en gardant l'esprit d'audace créative que j'ai essayé d'insuffler lorsque j'étais ministre", a expliqué M. Montebourg jeudi au Monde. L'arrivée de M. Montebourg semblait saluée jeudi après-midi à la Bourse de Paris, le titre Cafom prenant 1,15%, à 9,71 euros, dans un marché en baisse de 0,29%. Arnaud Montebourg, qui avait recueilli environ 17% des voix à la primaire socialiste en 2011, a quitté le gouvernement fin août 2014, avec Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, après une sévère critique de la ligne économique du gouvernement de Manuel Valls. L'ex-ministre, qui avait pris des cours d'entrepreneuriat pendant le mois de novembre à l'Insead, école de commerce basée à Fontainebleau (Seine-et-Marne), avait annoncé mi-février avoir monté sa propre entreprise, "Les équipes du Made in France", dotée de 100.000 euros et dont il est président actionnaire. Son arrivée chez Habitat devrait marquer un nouveau tournant pour l'enseigne, qui après plusieurs années de difficultés, a achevé sa réorganisation et se tourne vers l'international pour se développer. Fondée en 1964 par l'Anglais Terence Conran, Habitat est présent en France depuis 1973. L'enseigne haut-de-gamme avait été rachetée par Cafom, alors surtout spécialisé dans la distribution d'équipements pour la maison en Outre-Mer, en 2011, alors qu'elle traversait de grandes difficultés. En 2014, Cafom a réduit ses pertes, passant de -4,9 millions en 2013 à -0,2 million. Son chiffre d'affaires a progressé de 3% à 371 millions d'euros. Habitat a quant à elle enregistré un chiffre d'affaires de 139,1 millions d'euros, en croissance de +4%, mais n'est pas encore redevenue bénéficiaire. M. Giaoui anticipe encore une perte de l'ordre de 2 millions d'euros cette année. Malgré tout, "la marque a retrouvé son pouvoir d'attractivité et affiche de fortes ambitions à l'heure de fêter ses 50 ans", indiquait Cafom à l'automne dernier. Pour redresser l'enseigne, le groupe avait notamment dû fermer 9 magasins Habitat et engager un plan social concernant 177 de ses 802 salariés en 2013.

