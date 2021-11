Paris (AFP). Montebourg nommé vice-président de la chaîne d'ameublement Habitat

L'ancien ministre de l'Economie et du Redressement productif Arnaud Montebourg a été nommé vice-président du conseil d'administration de la chaîne d'ameublement française Habitat, a indiqué jeudi à l'AFP Cafom, maison-mère d'Habitat, confirmant une information du Monde. "Je vous confirme que M. Montebourg arrive en tant que vice-président chez Habitat. A priori, cela prend effet dès aujourd'hui", a indiqué à l'AFP un représentant de l'enseigne. M. Montebourg sera plus précisément en charge de l'innovation, indique Cafom dans un communiqué. "Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d'Habitat mise en oeuvre depuis sa reprise en 2011 par le groupe Cafom. Cette stratégie vise à imposer durablement Habitat comme un porte-drapeau de l'excellence française en matière de design", explique le communiqué. "J?ai rencontré Arnaud Montebourg au moment où nous annoncions le rapatriement en France de la production d?une partie de nos collections. Nous partageons un certain nombre de valeurs et souhaitons tous les deux faire rayonner la marque France à l'international", a expliqué Hervé Giaoui, président de Cafom et d'Habitat, cité dans le communiqué. "Habitat est une marque capable de porter haut les couleurs du Made in France. Je suis très heureux de rejoindre Hervé et ses équipes et enthousiaste à l?idée de contribuer à accélérer la politique d?innovation de cette marque emblématique", a déclaré M. Montebourg, lui aussi cité dans le communiqué. Cafom, maison-mère d'Habitat a réduit ses pertes en 2014, passant de -4,9 millions en 2013 à -0,2 million. Son chiffre d'affaires a progressé de 3% à 371 millions d'euros. Habitat possède 27 magasins en France. L'enseigne est aussi présente en Espagne et en Allemagne. Une assemblée générale des actionnaires de Cafom est prévue le 31 mars.

