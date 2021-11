Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Abbas: pas de solution à deux Etats possible avec le futur gouvernement Netanyahu

Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé jeudi qu'il serait impossible de parvenir à la création d'un Etat palestinien aux côtés d'Israël avec le gouvernement que devrait former prochainement le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. "Les déclarations de Benjamin Netanyahu contre la solution à deux Etats et les appels de son ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman à tuer les Arabes d'Israël prouvent, si elles sont vraies, que le gouvernement israélien ne veut pas sérieusement d'une solution politique menant à l'instauration de deux Etats sur la base des résolutions internationales, dont un Etat de Palestine dans les frontières de 1967 et ayant pour capitale Jérusalem-Est", a dit M. Abbas. Il s'exprimait devant la direction palestinienne à Ramallah dans sa première réaction publique aux législatives israéliennes. "Nous ne reviendrons pas sur notre position", a-t-il ajouté en évoquant l'offensive diplomatique et judiciaire engagée par les Palestiniens. "C'est notre droit de saisir toutes les institutions internationales pour y faire respecter nos droits et appliquer les résolutions internationales". Les Palestiniens entendent déposer dès le 1er avril à la Cour pénale internationale (CPI) leurs premières accusations de "crimes de guerre" contre des dirigeants israéliens. Ils disent ne pas avoir renoncé à obtenir une résolution de l'ONU fixant un terme à l'occupation israélienne.

