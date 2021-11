Tunis (AFP). Attaque en Tunisie: 20 étrangers tués dont 13 identifiés (ministère Santé)

Vingt ressortissants étrangers ont été tués lors de l'attaque du musée du Bardo de Tunis dont 13 ont été identifiés, y compris trois Japonaises et deux Français, a indiqué jeudi le ministre tunisien de la Santé. "Treize personnes (tuées) ont été identifiées et sept sont en cours d'identification", a dit Said Aïdi. Le ministre de la Santé a confirmé la mort de trois Japonaises, deux Espagnols (un homme et une femme), un Colombien, un Australien, une Anglaise, une Belge, deux Français, un Polonais et un Italien. Selon M. Aïdi, un policier tunisien a aussi été tué, portant le bilan total à 21 morts. Mercredi, jour de l'attaque, les autorités tunisiennes avaient fait état d'un second Tunisien tué mais le ministre de la Santé ne l'évoquait plus jeudi. "Les morts ont été atteints par des balles tirées à tort et à travers", a déclaré le chef du service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle, le docteur Moncef Hamdoun.

