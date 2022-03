Al-Jazeera ferme ses bureaux au Caire.

La chaîne d'information arabe Al Jazzera est désormais officiellement interdite en Egypte. c'est le ministre égyptien sortant de l'Information Anas el-Fekki qui a décidé que le service d'information de l'Etat devait fermer et annuler les activités de la chaîne dans la République arabe d'Egypte, annuler toutes ses autorisations et retirer toutes les cartes (de presse) de ses employés. Depuis hier midi, le signal de la chaîne qatarie a été coupé sur le satellite Nilesat, la réception d'Al-Jazeera en langue arabe est donc bloquée en Egypte et dans une partie du Maghreb.



"Enfin, l'émission d'M6 ""Un trésor dans la maison"" vient de battre un record ! Si vous ne la connaissez pas, grâce à cette émission, des famille parviennent à vendre des objets trouvés dans leurs caves ou leur grenier. L'épisode de l'émission présentée par Jérôme Anthony diffusé samedi à 18h45 se place 2e sur les femmes de moins de 50 ans avec plus de 19% de part de marché ce qui représente une audience globale de 2.200.000 personnes ..."



Enfin, la sélection télé pour ce soir, c'est le retour sur France 3 de Tania Young et Jamy Gourmaud qui vous proposent de nombreuses expériences insolites, ça s'appelle "Incroyables Expériences", et c'est à 20h35.

