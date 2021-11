Paris (AFP). Ligue des champions: le Barça et la Juventus en quarts de finale

Le FC Barcelone et la Juventus Turin se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Manchester City et le Borussia Dortmund. Le Barça et la Juve rejoignent au prochain tour le Real Madrid, tenant du titre, l'Atletico Madrid, finaliste de la dernière édition, le Bayern Munich, le Paris SG, Monaco et le FC Porto. Le tirage au sort des quarts de finale (aller: 14-15 avril, retour: 21 et 22 avril) aura lieu vendredi à Nyon (Suisse) au siège de l'UEFA.

