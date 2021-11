Voitures neuves, ça repart !

En Normandie comme en France, les ventes sont en hausse. Selon les dernières statistiques du ministère des Transports, 34 974 voitures neuves ont été immatriculées en Basse-Normandie en 2013 et 83 731 en Haute-Normandie. “Sur le marché du neuf, entre la Manche et le Calvados, nos ventes sont en progression d’environ 3% comme à l’échelle nationale”, se réjouit Vincent Étasse, directeur général délégué chez le concessionnaire Mary Automobiles Caen, qui propose toute la gamme Peugeot. Une dynamique que le responsable attribue à deux facteurs. Le premier, la gamme Peugeot : “Elle est extrêmement jeune, l’une des plus jeunes du marché, notre plus vieille voiture a seulement deux ans d’existence.” Le second tient à quelques produits phares : “La 2008, la 308 depuis qu’elle a été élue voiture de l’année et la 208 qui représente 30 % de nos ventes”, continue Vincent Étasse. Autre indice d’une tendance positive : à l’usine Renault de Sandouville, la direction a annoncé l’embauche de 183 Contrats à Durée Indéterminée (CDI). Une campagne de recrutement qui débute en juin 2015. C’est la première fois en 13 ans que ce site embauche des CDI.