Francfort (AFP). A Francfort, heurts et violences autour de l'inauguration de la nouvelle BCE

Francfort était mercredi le théâtre de heurts violents entre manifestants antiaustérité et forces de l'ordre déployées par milliers autour du nouveau siège de la Banque centrale européenne dont c'était l'inauguration. En fin de matinée, plusieurs centaines de manifestants avaient été retenus par la police, des voitures incendiées et des barricades enflammées avaient été dressées dans la capitale financière de l'Allemagne. Plusieurs dizaines d'invités triés sur le volet étaient attendus pour une cérémonie sobre dans ce bâtiment de 1,3 milliard d'euros, occupé en fait par l'institution depuis l'automne. Des centaines de voitures de police entouraient les deux tours de verre, et des barbelés avaient été déroulés autour du périmètre de sécurité, a constaté un journaliste de l'AFP. Cela n'a pas empêché les manifestants, appelés par le collectif anti-capitaliste Blockupy à protester contre les politiques d'austérité menées en Europe, et singulièrement en Grèce, de se diriger vers la BCE dès l'aube. Au total au moins 10.000 personnes venant de toute l'Europe étaient attendues à Francfort. A quelques centaines de mètres des tours la police a tenté de disperser les premières centaines de manifestants avec du spray au poivre et des canons à eau, a constaté une journaliste de l'AFP. Un enchevêtrement de barrières a été incendié au même endroit, générant un épais nuage de fumée noire au dessus de la BCE et du fleuve Main. - 350 manifestants retenus par la police - Des bâtiments administratifs et les forces de l'ordre ont été la cible de jets de pierres, des voitures de police brûlaient et des rues étaient bloquées dès les premières heures de la journée. Via Twitter la police a annoncé vers 09H15 GMT avoir déjà arrêté quelque 350 manifestants. Huit policiers ont été blessés par des jets de pierres et 80 ont été aspergés de gaz irritants, a indiqué une porte-parole de la police, sans préciser la gravité des blessures. "Nous avions appelé à des manifestations paisibles, et manifestement des manifestants qui ne font pas partie de Blockupy" se sont joints au mouvement, "je le regrette", a déclaré sur place à l'AFP Hermann Schaus, député régional de Hesse, la région autour de Francfort, membre du parti de la gauche radicale Die Linke. "Mais ce qui compte c'est que les gens se réunissent pour protester". Die Linke appartient au même titre que syndicats, ONG comme Attac et partis de gauche européens au collectif Blockupy, qui voit dans la BCE l'un des artisans principaux des politiques d'austérité imposées à plusieurs pays européens dont la Grèce. "La BCE a empiré la situation en Italie (), elle est responsable du chômage élevé ", a ainsi dénoncé Eleonora Forenza, député européenne communiste italienne, qui a fait le voyage depuis Bari. Une grosse délégation venue de plusieurs villes d'Italie et vêtue de bleu faisait face à la police sur une grande artère menant à la BCE. - "cochons nazis" - Un peu plus loin une centaine de manifestants tout en noir faisaient face à un cordon de police, et scandaient "1, 2, 3, lasst die Leute frei" ("1,2,3, libérez les gens"), quelques cris de "cochons nazis" fusaient également à l'encontre des forces de police, a constaté un journaliste de l'AFP. Les organisateurs avaient indiqué attendre au moins 10.000 manifestants, dont un train spécialement affrété en provenance de Berlin transportant 800 militants. 60 bus en provenance de 39 villes européennes ont également fait route vers Francfort. La police de Francfort a mobilisé plusieurs milliers d'hommes, des dizaines de canons à eau ainsi que des hélicoptères.

