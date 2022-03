AS Cherbourg: Ne plus penser à la coupe...

Le stade Maurice Postaire sera surement moins rempli qu'il y a une semaine pour la réception de la réserve malherbiste et pourtant le match, bien que mois prestigieux est tout aussi important. Il faudra que les partenaires d'Alexandre Hérauville confirment leur bon début d'année 2011. Comme pour Avranches, le match de ce week-end pourrait bien ressembler à un tournant pour les Nord Cotentinois. En cas de victoire, ces derniers garderaient le contact avec le peloton. S'il l'on regarde, le classement, Cherbourg, au bénéfice de ses matchs en retard, n'est pas si en retard que cela. Si les Cherbourgeois avaient la bonne idée de gagner plusieurs rencontres de suite alors il pourraient se retrouver dans quelques semaines au sommet du classement en CFA.. Mais une telle hypothèse ne sera crédible que si et seulement si, Jean Marie Huriez et ses troupes gagnent ce week-end contre Caen.

Pour La réserve malherbiste, la donne est sensiblement la même, à cela près que les caennais qui restent sur une série de 4 matchs sans défaite ne sont plus relégables dans ce championnat. Reste qu'ils ont déjà joué 15 matchs alors que la plupart de leurs poursuivant n'en n'ont joué que 14 voir 13. En cas de défaite ce week-end, les caennais grilleraient tout simplement, l'un de leurs dernier joker dans un championnat qui s'annonce décidément long et passionnant.