Paris (AFP). OCDE: prévisions plus optimistes pour la France, avec 1,1% en 2015 et 1,7% en 2016

L'OCDE a revu en hausse mercredi ses prévisions de croissance pour la France, confortant les espoirs gouvernementaux d'une reprise légèrement plus robuste que prévu. Les économistes de l'OCDE tablent dans leur rapport intermédiaire sur l'économie mondiale sur une croissance française de 1,1% en 2015 et 1,7% en 2016, soit respectivement 0,3 point et 0,2 point de mieux que dans leurs estimations de novembre dernier. L'Organisation de coopération et de développement économiques se retrouve sur la même ligne que le gouvernement. La prévision officielle de la France pour 2015, celle sur laquelle repose le budget, est de 1% des croissance. Mais plusieurs ministres ont déjà espéré à voix haute que ce chiffre se révèle trop prudent. L'économie française suit peu ou prou la même dynamique que l'ensemble de la zone euro qui bénéficie des largesses monétaires de la Banque centrale européenne, s'accompagnant d'une baisse du taux de change de l'euro, ainsi que de la décrue des prix du pétrole. Pour la zone euro, l'OCDE prévoit une croissance de 1,4% cette année (+0,3 point par rapport à novembre) et de 2% l'an prochain (+0,3 point). L'Allemagne voit ses prévisions de croissance relevées encore plus nettement par l'OCDE que celles de la France à 1,7% cette année (+0,6 point) et 2,2% en 2016 (+0,4 point), confortant son rôle de locomotive de la zone euro.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire