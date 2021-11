FIAT 500X : le goût de l’aventure

Très réussi, le style de la 500X réinterprète avec talent les formes “glamour” de la petite 500 néo-rétro, forgées avec davantage de modernité visuelle sur le crossover compact de Fiat. La présentation intérieure fait d’emblée bonne impression. L’important, ici, repose sur la simplicité des volumes, avec une planche de bord épurée qui fait la part belle à un écran central.

L’habitacle est personnalisable à l’envie, comme Fiat a habilement su le faire pour sa petite 500, via une centaine d’accessoires signés Mopar, ce qui contribue à faire d’une 500X un modèle unique. Beaucoup de rangements à bord, dont deux boîtes à gants. Six airbags, régulateur-limiteur de vitesse, Start&Stop, rétros extérieurs chauffants et banquette arrière rabattable 60/40 sont de série.

La 500X vient d’entamer ses premières livraisons sous une version spéciale Opening Edition, surclassée en dotation d’équipement, qui récompense les premiers clients de ce modèle inédit.

REPERES :

Sortie : février 2015

Carosserie: Crossover urbain 5 portes 5 places de 4,27m de long

Coffre: (5pl/2pl) 245l/910l

Motorisation : Essence 4cl 16 soupapes 1598cm3 et 1368cm3- Turbo diesel 1598cm3 et 1956cm3.



Prix: essence traction avant de 15990 à 24390 euros; diesel traction avant et 4x4 de 20 590 à 30290 euros.

CO2 :130g/km - 109g/km



Verdict(sur 4 étoiles)

- Sécurité comportementale ****

- Finition ***

- Confort **

- Économie d’usage ***

- Séduction/prix ***