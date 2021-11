Caen-Metz : retrouver la victoire tout de suite pour Malherbe

Pas besoin de passer beaucoup de temps au sein du groupe malherbiste pour comprendre que les Caennais veulent vite repartir de l'avant. La défaite concédée à Lorient (2-1), samedi 14 mars, ne semble guère avoir touché des joueurs toujours aussi confiants. "Après la belle série réalisée en début d'année, c'est sûr que d'enchaîner sur deux défaites, c'est dommage, assure le gardien Rémy Vercoutre. On sait qu'il va encore falloir tout donner pour se maintenir et nous savons que rien n'est encore fait."

"C'est en ce moment que des écarts se font"

Lors de ces deux défaites, les hommes de Patrice Garande ont évolué à dix contre 11 pendant plus d'une heure, réduisant à chaque fois leur chance de réaliser un bon coup. "C'est dommage, parce que sur ces deux rencontres, j'aurais bien aimé voir ce que mon équipe pouvait faire si elle avait été au complet", commente le technicien des Bleu et Rouge. "C'est en ce moment que des écarts au classement peuvent se faire et il nous faut donc être des plus efficaces." Une victoire face à Metz, lors de la prochaine journée, samedi 21 mars au stade Michel d'Ornano permettrait aux Caennais de prendre 15 points sur les Lorrains, lanterne rouge. Dans le même temps, Toulouse ayant un match compliqué contre Bordeaux et Lens accueillant Marseille, devront réaliser un exploit pour rester au contact des premiers non-relégables. Dans le cas contraire, les Malherbistes pourraient donc réaliser une excellente opération au classement. "Même dans ces deux défaites contre Bordeaux et à Lorient, on a prouvé qu'on avait des atouts à faire valoir et je ne suis donc pas inquiet", assure Rémy Vercoutre. Il y a un coup à jouer, à condition de gagner.