Jérusalem (AFP). Israël: un scrutin à haut risque pour Netanyahu - EN DIRECT

15:47 GMT - Nationaliste - "Il ne peut y avoir de gouvernement d'union avec le parti travailliste", dit Netanyahu sur la chaîne i24News à quelques heures de la fermeture des bureaux de votes. "Le fossé est si large qu'on ne ne peut plus le combler". "Si je suis élu, je formerai un gouvernement nationaliste, un gouvernement du camp nationaliste", martelle le Premier ministre, qui se dit prêt à résister "à toutes les pressions pour un retrait aux frontières de 1967, une division de Jérusalem ou une soumission à l'accord sur le nucléaire iranien". "Malgré cette campagne diffamatoire, une grande majorité des électeurs me veulent comme Premier ministre", croit-il. 15:19 GMT - Arabes israéliens - Les partis arabes israéliens présentent pour la première fois une liste commune. Ils pourraient devenir la troisième force à la Knesset derrière les listes de MM. Herzog et Netanyahu. Descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948, les Arabes israéliens représentent 20% de la population et se plaignent d'être traités comme des citoyens de deuxième classe. Ils ont paru répondre en nombre aux appels à la mobilisation, avec un objectif primordial: se débarrasser de M. Netanyahu. 15:18 GMT - Union sioniste - Le principal concurrent du Likoud, l'alliance de centre gauche emmenée par le travailliste Isaac Herzog, assure qu'il s'appuiera sur la Ligue arabe pour revenir aux négociations avec les Palestiniens. L'Union sioniste milite pour "un Etat palestinien démilitarisé", l'annexion par Israël des blocs de colonies en Cisjordanie occupée, Jérusalem comme "capitale éternelle du peuple juif" et des relations économiques renforcées avec les Palestiniens. 15:17 GMT - Likoud - Le gouvernement de coalition du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, dominé par son parti de droite le Likoud, a mené durant neuf mois des négociations avec les Palestiniens sous l'égide de Washington, jusqu'à leur échec en avril 2014. En pleine campagne, une déclaration attribuée au Likoud disait que M. Netanyahu était revenu sur une déclaration acceptant l'idée d'un Etat palestinien. Le bureau du Premier ministre a démenti un tel retour en arrière. Le Likoud est traditionnellement contre un Etat palestinien car il refuse de revenir aux frontières de 1967 et de rendre Jérusalem-Est annexée et occupée, dont les Palestiniens veulent faire leur capitale. 15:12 GMT - Complexité - Avec le système israélien, ce n'est pas nécessairement le chef de la liste arrivée en tête qui sera appelé à tenter de former un gouvernement mais celui, parmi les 120 députés élus, qui sera le plus à même de constituer une coalition. Etant donné la dispersion des voix entre 25 listes en compétition et la complexité des alliances possibles, les experts s'accordent à reconnaître encore un léger avantage de ce point de vue à M. Netanyahu. A condition que les résultats soient conformes aux sondages. 15:02 GMT - "En danger" - "Le gouvernement de droite est en danger. Les électeurs arabes se rendent en masse aux urnes", convoyés en bus par des organisations de gauche, s'est alarmé M. Netanyahu sur sa page Facebook. Il se pensait en position de force face à tous ses adversaires. Mais il a admis jeudi que le risque de perdre était "réel". Au cours de la campagne, il s'est posé en garant de la sécurité d'un pays qui, officiellement, a livré huit guerres depuis sa création en 1948. Il a aussi mis l'accent sur la menace des organisations islamistes et jihadistes et celle d'un Iran doté de l'arme nucléaire. 14:56 GMT - 36,7% à 14H00 - Poussés par le soleil, les enjeux, l'incertitude du résultat, les Israéliens sont allés voter dès les premières heures de cette journée électorale traditionnellement fériée. Vers 14H00, le taux de participation officiel s'établissait à 36,7% contre 38,3% en 2013. Devant les bureaux, les électeurs exposaient la diversité de leurs préoccupations: l'économie, la sécurité, le conflit israélo-palestinien, l'identité juive 14:53 GMT - Des semaines - Les Israéliens devraient avoir une idée précise de leur 20e Parlement avec les premiers sondages à la sortie des urnes, immédiatement après 20h00 GMT. Mais les tractations qui commenceront ensuite pour un gouvernement pourraient prendre des jours, voire des semaines. 14:28 GMT - Les Israéliens élisent aujourd'hui leurs députés lors d'un vote très incertain qui dira s'ils veulent encore du conservateur Benjamin Netanyahu ou si l'heure du changement a sonné. Jusqu'à 20h00 GMT, 5,88 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs 120 députés pour quatre ans, dans ce qui ressemble à un référendum pour ou contre M. Netanyahu, 65 ans, Premier ministre depuis mars 2009. C'est à l'un de ces députés que le président Reuven Rivlin confiera la tâche compliquée d'essayer de former une coalition de gouvernement: M. Netanyahu donc, ou bien son principal adversaire, le travailliste Isaac Herzog, ou bien encore un autre en fonction d'une arithmétique délicate. C'est M. Netanyahu lui-même qui a provoqué ces élections plus de deux ans avant l'échéance, en rompant fin 2014 une coalition gouvernementale trop indisciplinée à son goût. Mais les derniers sondages accordaient une avance de quatre sièges à la liste de son rival. S'il était Premier ministre, il serait le premier chef de gouvernement travailliste depuis Ehud Barak en 2001.

