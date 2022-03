L'eBike de Bosch assemblé exclusivement dans le Calvados

Il s'agit en fait d'un petit moteur exclusivement assemblé en Normandie et qui trouvera sa place chez pas moins de treize fabricants de vélos et seize marques ...Bosch à moyen terme vise un objectif ambitieux : une part de marché de 20%.Écoutez Christophe Barret, directeur du site de Mondeville.Photo (source Bosch): Rainer Jeske, responsable du secteur produit système eBike et Christophe Barret sur la ligne de production du système Bosch eBike en France