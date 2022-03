Malherbe : Franck Dumas n'abandonne pas le navire

Le coach caennais ne l'a pas très bien digéré et a dû s'en expliquer avec ses joueurs ce matin avant l'entraînement. Après la séance, il a souhaité ne pas réagir sur cet article, assurant que l'essentiel était le match de ce week-end à préparer.

"Dans un sens, ce genre de chose met un peu plus la pression, et c'est moi qui l'a prend. Si ça peut en enlever sur les joueurs pour mieux préparer le prochain match, ce n'est pas plus mal", a-t-il ajouté. Samedi, Caen accueille Auxerre pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 et tentera de s'imposer pour sortir de la zone de relégation.

De l'avis de plusieurs spécialistes du ballon rond en Normandie, ce serait mal connaître Franck Dumas que de penser qu'il pourrait quitter le navire à plus d'une quinzaine de journées de la fin du championnat et alors que son équipe est mal en point.

Le point sur ce dossier avec la réaction de Franck Dumas... écoutez.