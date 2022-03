Justine, la Caennaise devenue actrice

"Je joue le rôle d'une secrétaire médicale, Clémentine", explique-t-elle. "Le cabinet, c'est chez moi. J'y fais un peu ce que je veux". Et la Caennaise donne la réplique à Thierry Lhermitte, alias Dr Fauvet dans cette histoire.



Le rôle de Clémentine, Justine Bruneau de la Salle l'a accepté immédiatement. "Dès la lecture, j'ai trouvé le personnage drôle ! Elle envoie du lourd ! Je joue Clémentine instinctivement en essayant de me rappeler mes années d'adolescence rebelle", s'amuse-t-elle. Car la jeune secrétaire médicale est en effet "insolente, menteuse et dénuée de toute conscience professionnelle". Très éloignée de la fille de l'ancien bâtonnier de Caen qui a grandi à quelques pas de la place Saint-Sauveur. "Je suis allée au collège Pasteur puis à la maîtrise Notre-Dame et enfin au lycée Jeanne d'Arc", décrit-elle.



Avant d'intégrer l'école Périmony à Paris, Justine Bruneau de la Salle a fréquenté l'École du spectacle de Caen, dès 14 ans. "Nous allions à Paris passer des castings dans une petite fourgonnette", se souvient-elle. Depuis, sa filmographie s'est étoffée grâce à des rôles dans des séries (Sous le soleil, la Crim', Police Distric, Avocats et Associés) mais aussi sur grand écran dans Meilleur espoir féminin ou encore Mutants.



Justine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : elle s'apprête à monter sur les planches du théâtre Le Funambule à Paris où elle se produira dans une pièce joliment nommée "Happy bad day" !



PHOTO : La Caennaise Justine Bruneau de la Salle donne la réplique à Thierry Lhermitte dans la série Doc Martin diffusée le lundi soir sur TF1. Crédit : Jean-Philippe Baltel/TF1)

Un rôle facile pour Justine Bruneau de la Salle, écoutez là au micro de Floriane Bléas pour Tendance Ouest: