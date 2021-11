Musique à Caen : Little Boy présente son nouvel EP à Gâteau Blaster

Fondé en 2010 sur les bancs du lycée, la quatuor caennais Little Boy dévoile un rock alternatif. Cultivant l'art des refrains entêtants basés sur des mélodies pop éclatantes, les quatre membres de cette formation bas-normande donnent à entendre un univers musical plein de sincérité et d'énergie.

A l'occasion de leur release party et d'un vernissage à Gâteau Blaster, ils présenteront leur nouvel EP You, Demon et dévoileront leur univers énergique.

Rendez-vous ce vendredi 20 mars, à partir de 19h à Gâteau Blaster, à Caen.